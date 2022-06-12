Обмеження на ліки з Росії та Білорусі: у МОЗ пояснили, чи викличе це дефіцит в Україні

Після ухвалення закону про обмеження ввезення ліків вироблених у Росії та Білорусі не варто побоюватися дефіциту. Адже Україна й без нього практично не закупляла ліки в держави-агресорки.

Про це 11 червня повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда. Він навіть назвав плюси такого рішення для України.

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Ще будуть продавати біоподібні препарати

Представник МОЗ акцентував на тому, що не обмежуватиметься обіг інноваційних лікарських засобів та біоподібних препаратів, наприклад, інсуліну. Тому закликав не ставитися жорстко до наявності в аптеках генеричних ліків, виготовлених в Росії. Проте все ж у медичних установах їх не видавали та не будуть видавати.

Варто зазначити, що українці не отримують препарати російського виробництва вже давно. Тому дефіциту ліків ми не очікуємо, навіть навпаки: я впевнений, що нове законодавство стимулюватиме українських виробників до виготовлення нових препаратів,

– підкреслив Комаріда.

Також варто зауважити, що Міністерство винесло критерії для скасування реєстрації ліків, виготовлених у Росії чи Білорусі, на громадське обговорення. Тому зі всіма зауваженнями ще будуть працювати.

Які ліки заборонили продавати в Україні

Наказ МОЗ щодо порядку негайного припинення реєстраційного посвідчення на лікарський засіб з'явився ще у 2020 році. Проте тепер у ньому передбачено, що ліцензії позбавлятимуться всі препарати, які вироблялися в Росії та Білорусі. Це стосується навіть ліків, які мали лише одну з багатьох стадій приготування в цих країнах.

МОЗ України закликало не постачати ліки в Росію

Міністерство охорони здоров'я 9 червня звернулося до європейських фармкомпаній. Їх просили переглянути асортимент ліків, які постачають в Росію. У листі підкреслили, що це лише на краще. Адже таким чином у державі-агресорці буде можливість лікуватися власними "якісними" препаратами.

Ми закликаємо європейських фармацевтичних виробників переглянути асортименти препаратів, які вони постачають у Росію, та відмовитися щонайменше від постачання тих, які на їхньому ринку наявні,

– сказав перший заступник глави МОЗ.

Згідно з результатами дослідження, переважна більшість ліків, які постачаються в державу-агресорку, є генериками. Тому в них не теж не виникне дефіциту, але значно зменшаться надходження в бюджет.

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