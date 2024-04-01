"Ее мать убили, а саму девочку насиловали каждый день": волонтер о зверствах россиян на Киевщине

Волонтер Константин Гудаускасу рассказал о военных преступлениях российских захватчиков в Киевской области во время оккупации в 2022 году. Мужчина вспомнил историю, как пьяные оккупанты ежедневно насиловали маленькую девочку.

Это произошло после того, как российские захватчики убили мать девочки на ее глазах. В конце концов самого ребенка удалось спасти волонтеру.

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Волонтеру удалось спасти девочку из рук оккупантов

Константин Гудаускас, гражданин Казахстана, получил признание за пределами Украины благодаря своим героическим усилиям. Он успешно спас более 200 человек с оккупированных территорий.

Мужчина вспомнил трагическую историю с военными преступлениями, которые совершали россияне над украинской девочкой. Ребенок рассказал, что на ее глазах убили мать.

Ее (мать девочки – 24 Канал) подстрелили в ногу, она истекала кровью и умерла. Это было в подвале. Ее насиловали каждый день. Пьяные приходили и ее по очереди (оккупанты – 24 Канал) насиловали,

– сказал волонтер.

Гудаускас также рассказал, что ребенок прошел много реабилитации и сейчас находится в Европе. По словам мужчины, в результате преступных и циничных действий оккупантов девочка никогда не сможет иметь детей, ведь захватнические войска ей повредили все, что можно.

СБУ назвала россиян, которые мучили жителей Киевщины

Службе безопасности Украины 2 февраля удалось установить фамилии еще четырех оккупантов, которые пытали жителей Киевской области. Свои военные преступления российские захватчики проводили в отношении гражданских лиц систематически.

Среди преступников украинские спецслужбы определили:

майора Александра Васильева – помощника командира 15-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России;

майора Алексея Булгакова – командира мотострелковой роты этой же воинской части России;

младшего лейтенанта Георгия Раднатарова – командира разведывательной роты 37-й отдельной мотострелковой бригады страны-агрессора;

рядового Дугара Шожоева – военнослужащего 5-й отдельной танковой бригады России.

Следствие установило, что оккупанты совершали массовые репрессии против жителей населенных пунктов Броварского и Бучанского районов в течение февраля – марта 2022 года. Российские военные массово похищали людей и заключали в созданных застенках.

По данным СБУ, одного пострадавшего оккупанты били палками, тушили окурки на его теле и угрожали убийством. Другому мужчине связали руки, надели на голову мешок, а потом поставили к стенке и несколько раз имитировали расстрел.