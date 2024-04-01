"Її матір убили, а саму дівчинку ґвалтували щодня": волонтер про звірства росіян на Київщині

Волонтер Костянтин Гудаускасу розповів про воєнні злочини російських загарбників у Київській області під час окупації у 2022 році. Чоловік пригадав історію, як п'яні окупанти щодня ґвалтували маленьку дівчинку.

Це сталося після того, як російські загарбники вбили мати дівчинки на її очах. Зрештою саму дитину вдалося врятувати волонтеру.

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Волонтеру вдалося врятувати дівчинку з рук окупантів

Костянтин Гудаускас, громадянин Казахстану, здобув визнання за межами України завдяки своїм героїчним зусиллям. Він успішно врятував понад 200 осіб з окупованих територій.

Чоловік пригадав трагічну історію із воєнними злочинами, які здійснювали росіяни над українською дівчинкою. Дитина розповіла, що на її очах вбили матір.

Її (мати дівчинки – 24 Канал) підстрелили в ногу, вона стікала кров'ю і померла. Це було в підвалі. Її ґвалтували кожного дня. П’яні приходили і її по черзі (окупанти – 24 Канал) ґвалтували,

– сказав волонтер.

Гудаускас також розповів, що дитина пройшла багато реабілітації й зараз перебуває в Європі. За словами чоловіка, внаслідок злочинних та цинічних дій окупантів дівчинка ніколи не зможе мати дітей, адже загарбницькі війська їй пошкодили все, що можна.

СБУ назвала росіян, які мучили жителів Київщини

Службі безпеки України 2 лютого вдалося встановити прізвища ще чотирьох окупантів, які катували мешканців Київщини. Свої воєнні злочини російські загарбники проводили щодо цивільних громадян систематично.

Серед злочинців українські спецслужбовці визначили:

майора Алєксандра Васильєва – помічника командира 15-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії;

майора Алєксєя Булгакова – командира мотострілецької роти цієї ж військової частини Росії;

молодшого лейтенанта Георгія Раднатарова – командира розвідувальної роти 37-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресора;

рядового Дугара Шожоєва – військовослужбовеця 5-ї окремої танкової бригади Росії.

Слідство встановило, що окупанти вчиняли масові репресії проти жителів населених пунктів Броварського та Бучанського районів протягом лютого – березня 2022 року. Російські військові масово викрадали людей та ув’язнювали у створених катівнях.

За даними СБУ, одного потерпілого окупанти били палками, гасили недопалки на його тілі та погрожували вбивством. Іншому чоловіку зв’язали руки, вдягнули на голову мішок, а опісля поставили до стінки й кілька разів імітували розстріл.