Так, під час окупації Київської області четверо російських військовослужбовців систематично знущалися з цивільних.

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Викрадали людей і тримали у катівнях

Слідство встановило, що окупанти вчиняли масові репресії проти жителів населених пунктів Броварського та Бучанського районів протягом лютого – березня 2022 року.

Хто ці четверо воєнних злочинців

майор Олександр Васильєв – помічник командира 15-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії;

️⁠майор Олексій Булгаков – командир мотострілецької роти цієї ж військової частини Росії;

️⁠⁠молодший лейтенант Георгій Раднатаров – командир розвідувальної роти 37-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресора;

рядовий Дугар Шожоєв – військовослужбовець 5-ї окремої танкової бригади Росії.

Російські військові масово викрадали людей та ув’язнювали у створених катівнях.

Які жорстокості скоїли окупанти

Відомо, що у селі Богданівка Булгаков, Васильєв і Шожоєв вивезли місцевого жителя до катівні, яку вони облаштували у школі. Потерпілого били палками, гасили недопалки на його тілі та погрожували вбивством.

У такий спосіб росіяни хотіли вибити у чоловіка зізнання у тому, що він – партизан.

Четвертий фігурант справи – Раднатаров – катував мешканця Бучі. Він зв’язав йому руки та вдягнув на голову мішок. Опісля поставив жертву до стінки і кілька разів імітував розстріл.

Потім окупант зняв з чоловіка мішок і погрожував ампутувати йому ногу сокирою або перерізати горло.

Однак ці катування не зламали українця. Він не пристав на пропозицію загарбників співпрацювати.

Після знущань окупант покинув пораненого посеред вулиці.

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