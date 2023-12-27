Про це повідомив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман. Якщо підозрювані будуть затримані, на них чекає суд.
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Ідентифікували російських окупантів, що обстрілювали цивільних у Гостомелі
За словами Бушмана, під час обстрілу одним із постраждалих був громадянин Німеччини. Федеральна прокуратура Німеччини підозрює, що йдеться про воєнний злочин.
Якщо ми зможемо їх (підозрюваних – 24 Канал) затримати, ми зробимо позов,
– заявив Бушман.
У випадку, якщо влада України чи інших країн затримає цих російських військових, то Берліну передадуть доказові матеріали.
Федеральна прокуратура опитувала свідків, які були біженцями з України в Німеччині.
Розслідування ведеться з перших тижнів війни. Прокурори міста Карлсруе, земля Баден-Вюртемберг, вирішили зосередитись на справах про окупацію Бучі, обстрілах біженців, ударах по інфраструктурі.
Відповідно до німецьких законів, судовий розгляд можна провести лише якщо підозрювані будуть присутні особисто. Тому заочних вироків у Німеччині щодо війни Росії проти України, ймовірно, не буде.
Звірства окупантів у Гостомелі: коротко
- 25 лютого 2022 року загарбники розстріляли 10 цивільних автомобілів з мирними жителями Гостомеля під час тимчасової окупації. Потерпілі намагались евакуюватись із зони бойових дій у напрямку Києва.
- Селище Гостомель на Київщині понад місяць перебувало під російською окупацією. За цей час сотні його мешканців зникли безвісти. За 35 днів окупації у Гостомелі – понад 400 зниклих безвісти.
- Житель Гостомеля в коментарі 24 Каналу розповів про злочини, які здійснили окупанти. Він зазначив, що росіяни стріляли по всьому, що рухалося. Чоловік додав, що в перші дні вони дуже активно обстрілювали все навколо з вертольотів, мінометів, потім підключилася артилерія.