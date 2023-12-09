Про це заявив командувач Сил територіальної оборони генерал-майор Анатолій Баргилевич. Як він розповів, командувач оборони Києва доручив йому перевірити готовність на одному з напрямків.
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Як ворог не перейшов річку Ірпінь і не зайшов у Київ
За словами Баргилевича, його відправили в район Гостомельського мосту. Прибувши на місце, він там і залишився на певний час.
Довелося оперативно організовувати оборонні позиції на тій ділянці. Нам активно допомагали місцеві жителі. Фактично ми за ніч підготували позиції та були готові до бою,
– розповів командувач ТрО.
Він додав, що на підсилення також прибув один з підрозділів бригади Києва.
"Вони тримали певні позиції, і противник не перейшов річку Ірпінь та не зайшов у нашу столицю", – підкреслив військовий.
На його думку, сили ТрО зробили вагомий внесок в оборону Києва. Особливо це було відчутно під час перших боїв.
Бої за Київ у 2022 році: головне
- Після вторгнення в Україну основним завданням і метою російської армії було захоплення столиці Києва. Адже, за планом, загарбники мали намір змінити українську владу.
- Оборона Києва тривала 38 днів. Основні бої відбувалися на підступах. Зокрема, на думку росіян, важливим елементом для розладу оборони Києва, мали стати захоплення аеродромів Гостомель та Васильків, і розгортання там оперативних баз.
- Після формування кліщів навколо столиці окупанти планували заволодіти Києвом за 3 – 4 дні.
- У підсумку трикутник Ірпінь – Буча – Гостомель став таким собі форпостом Києва. А основним бар’єром, на який опиралися оборонці Києва на правому березі, стала річка Ірпінь.
- Додамо, що бої супроводжувалися постійними обстрілами української столиці, здебільшого з артилерії та РСЗВ. Такі обстріли продовжилися й після перемоги України у боях за Київ, допоки Сили оборони не вигнали росіян за межі державного кордону.