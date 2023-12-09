Об этом заявил командующий Силами территориальной обороны генерал-майор Анатолий Баргилевич. Как он рассказал, командующий обороной Киева поручил ему проверить готовность на одном из направлений.
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Как враг не перешел реку Ирпень и не вошел в Киев
По словам Баргилевича, его отправили в район Гостомельского моста. Прибыв на место, он там и остался на время.
Пришлось оперативно организовывать оборонные позиции на этом участке. Нам активно помогали местные жители. Фактически мы за ночь подготовили позиции и были готовы к бою,
– рассказал командующий ТрО.
Он добавил, что на усиление также прибыло одно из подразделений бригады Киева.
"Они держали определенные позиции, и противник не перешел реку Ирпень и не вошел в нашу столицу", – подчеркнул военный.
По его мнению, силы ТРО сделали весомый вклад в оборону Киева. Особенно это было ощутимо во время первых боев.
Бои за Киев в 2022 году: главное
- После вторжения в Украину основной задачей и целью русской армии был захват столицы Киева. Ведь, по плану, захватчики намеревались поменять украинскую власть.
- Оборона Киева продолжалась 38 дней. Основные бои проходили на подступах. В частности, по мнению россиян, важным элементом для урона обороне Киева должны были захват аэродромов Гостомель и Васильков и развертывание там оперативных баз.
- После формирования клещей вокруг столицы оккупанты планировали завладеть Киевом за 3 – 4 дня.
- В итоге треугольник Ирпень – Буча – Гостомель стал неким форпостом Киева. Основным барьером, на который опирались защитники Киева на правом берегу, стала река Ирпень.
- Добавим, что бои сопровождались постоянными обстрелами украинской столицы, в основном из артиллерии и РСЗО. Такие обстрелы продолжились и после победы Украины в боях за Киев, пока Силы обороны не выгнали россиян за пределы государственной границы.