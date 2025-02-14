Росія спрямувала безпілотник просто по ЧАЕС уночі 14 лютого. Світ обурений цим, а кремлівська пропаганда, як і завжди, твердить, що Україна провокує і взагалі – все підтасувала. Хоча є фото з уламками дрона, де чітко написано "Герань".

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Росія порушила домовленості

Представники ЧАЕС і ДСНС заявили, що збивати дрони над атомною станцією не можна.

Це питання більше до військових, але є домовленість, що над об'єктами ядерної інфраструктури дрони не збивають,

– ідеться в заяві.

Відомо, що дрон потрапив на зовнішній дах, пробив його і впав на гараж для технічного обслуговування систем. Там він вибухнув. Тобто вибух був усередині ЧАЕС.

Якби БпЛА впав на 15 – 20 метрів убік, він би влучив у старе укриття, якому вже 40 років. Росія наражає на ядерну небезпеку усю Європу та світ.

Довідка. ЧАЕС зупинили 2000 року. У 2010 році почали зведення нового безпечного конфайнменту, тобто нової захисної оболонки, над об'єктом "Укриття" або "Саркофаг", який існував з 1986-го. Роботи завершили 2019 року. Цю арку добре видно на всіх фото з Чорнобиля.

За даними спеціалістів, радіаційний фон у нормі. Але удар по саркофагу призведе до його зростання.