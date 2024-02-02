Депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань розповів 24 Каналу, що українці на цій території потерпають від щоденних атак окупантів. Ворог знищує цілі села, а постійні обстріли не дають людям можливості жити на території.

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Деякі села на правобережжі знищені вщент

Бериславський район особливо потерпає від застосування КАБів. Окупанти засипають ними Берислав, Новоберислав, Зміївку, Милівську громаду. Наприклад, у ніч на 1 лютого вони випустили на одне з сіл Милівської громади одразу 4 керовані авіабомби.

Одне з влучань було в аграрне підприємство. До речі, один з моїх колег, депутат обласної ради, у Милівській громаді розпочав осінні роботи й привів техніку до ладу. За останній тиждень вже двічі прилетіло у його господарство й фактично повністю його знищило,

– розповів Сергій Хлань.

Так окупанти хочуть зробити все, щоб люди не могли працювати, щоб не було робочих місць. Деякі населені пункти вони просто стирають, не залишаючи можливості там перебувати.

Наскільки серйозні руйнування

До населених пунктів, які ближче до лівобережжя, росіяни дістають з реактивних систем залпового вогню. Крім цього, скидають туди КАБи.

Борислав – це велике місто, колишній районний центр. Сьогодні він знищений майже на 80%, але є населені пункти, які знищені повністю. Це села, які розташовані безпосередньо біля греблі Каховської ГЕС,

– додав Сергій Хлань.

Ворог щоденно накриває вогнем різні райони Херсонщини, руйнуючи не тільки інфраструктуру, а й житлові будинки, стираючи з карти цілі населені пункти.

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