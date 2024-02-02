Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань рассказал 24 Каналу, что украинцы на этой территории страдают от ежедневных атак оккупантов. Враг уничтожает целые села, а постоянные обстрелы не дают людям возможности жить на территории.

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Некоторые села на правобережье уничтожены дотла

Бериславский район особенно страдает от применения КАБов. Оккупанты засыпают ими Берислав, Новоберислав, Змеевку, Миловскую громаду. Например, в ночь на 1 февраля они выпустили на одно из сел Миловской громады сразу 4 управляемые авиабомбы.

Одно из попаданий было в аграрное предприятие. Кстати, один из моих коллег, депутат областного совета, в Миловской общине начал осенние работы и привел технику в порядок. За последнюю неделю уже дважды прилетело в его хозяйство и фактически полностью его уничтожило,

– рассказал Сергей Хлань.

Так оккупанты хотят сделать все, чтобы люди не могли работать, чтобы не было рабочих мест. Некоторые населенные пункты они просто стирают, не оставляя возможности там находиться.

Насколько серьезны разрушения

К населенным пунктам, которые ближе к левобережью, россияне достают из реактивных систем залпового огня. Кроме этого, сбрасывают туда КАБы.

Борислав – это большой город, бывший районный центр. Сегодня он уничтожен почти на 80%, но есть населенные пункты, которые уничтожены полностью. Это села, которые расположены непосредственно возле плотины Каховской ГЭС,

– добавил Сергей Хлань.

Враг ежедневно накрывает огнем различные районы Херсонщины, разрушая не только инфраструктуру, но и жилые дома, стирая с карты целые населенные пункты.

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