Гауляйтери, яких призначила Росія, постійно розграбовують кошти. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
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Колаборанти розкрадають кошти
Сергій Хлань зазначив, що окупована частина Херсонської області зараз живе виключно на російських дотаціях, тому що бізнеси сьогодні не працюють. Окупанти направляють гроші на дотації фермерам, які погодились працювати за російським законодавством.
Вони відбирають майно у тих людей, які не перереєструвалися, які не погоджуються працювати. На користь тих, хто з ними працює, вони дійсно видають грошові дотації. Саме ці дотації враховують як "допомогу" чи гроші, які направляють на окуповані території,
– пояснив він.
Крім того, організувався цілий "чорний ринок" з торгівлі житловими сертифікатами, які окупанти роздають абсолютно всім, хто перебуває в 15-кілометровій зоні від узбережжя Дніпра. На цьому збагачуються наближені до окупаційних органів влади та організатори оборудок цими так званими житловими сертифікатами.
Також окупанти та колаборанти організовують так звані доставки вугілля і інших "благодійних" вантажів. Але фактично вони розкрадають ті кошти, які Росія направляє на окуповані території.
Кремль постійно призначає гауляйтерами осіб, які до повномасштабного вторгнення здебільшого були безробітними. Вони грабують кошти, їх звинувачують у корупції, звільняють та призначають на їхні місця таких самих осіб.
"Шлях цих гауляйтерів недовгий. Їх постійно затримують за розкрадання, призначають таких самих, нових також затримують. Тобто тотальний крадіж. Вони вже прийняли рішення, що навіть будуть присилати з Росії гауляйтерів. Але фактично йде тотальне розграбування тих коштів, які вони направляють на окуповані території", – сказав Хлань.
Що відбувається на Херсонщині: останнє
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших захисників.
- Начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що на лівому березі Дніпра у Херсонській області складна ситуація. Українські сили продовжують утримувати свої позиції. Російські окупанти зазнають великих втрат у військовій техніці і через це обмежують свої підрозділи у використанні бронетехніки.
- У британській розвідці зауважили, що на лівобережжі Херсонської області російські окупаційні війська не можуть витіснити українські сили попри чисельну перевагу.