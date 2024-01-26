Загалом ворог завдав 2 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях військових. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів.

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Ситуація на Сході України

Напружені бої тривають біля Авдіївки: дивіться на карті

Яка обстановка поблизу Мар'їнки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Що відбувається на лівому березі: дивіться на карті

Обстановка на Півночі країни

Втрати ворога

Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по 1 важливій цілі противника.

Лише протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 990 окупантів. Від 24 лютого 2022 року втрати російської армії вже сягають 380 600 особового складу.