В общем враг нанес 2 ракетных и 19 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям военных. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов.
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Ситуация на Востоке Украины
Напряженные бои продолжаются возле Авдеевки: смотрите на карте
Какая обстановка вблизи Марьинки: смотрите на карте
Что происходит на Юге
Что происходит на левом берегу: смотрите на карте
Обстановка на Севере страны
Потери врага
За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще по 1 важной цели противника.
Только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 990 оккупантов. С 24 февраля 2022 года потери российской армии уже достигают 380 600 личного состава.