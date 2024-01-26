С 24 февраля 2022 года потери российской армии уже достигают 380 600 личного состава. Это количество может быть значительно больше, ведь подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов очень сложно в условиях активных боевых действий.

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Актуальная статистика потерь

Российская армия за почти 2 года полномасштабной войны потеряла:

личного состава – около 380 600 (+990) человек,

танков – 6 265 (+8),

боевых бронированных машин – 11 637 (+16),

артиллерийских систем – 9 082 (+15),

РСЗО – 972 (+0),

средства ПВО – 660 (+0),

самолетов – 331 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 033 (+0),

крылатые ракеты – 1 845 (+1),

корабли /катера – 23 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 12 064 (+20),

специальная техника – 1 425 (+5).



Потери Россия по состоянию на 26 января 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Также в Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще по 1 важной цели противника.

Какова ситуация на фронте