Від 24 лютого 2022 року втрати російської армії вже сягають 380 600 особового складу. Ця кількість може бути значно більшою, адже підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів дуже складно в умовах активних бойових дій.

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Актуальна статистика втрат

Російська армія за майже 2 роки повномасштабної війни втратила:

особового складу – близько 380 600 (+990) осіб,

танків – 6 265 (+8),

бойових броньованих машин – 11 637 (+16),

артилерійських систем – 9 082 (+15),

РСЗВ – 972 (+0),

засоби ППО – 660 (+0),

літаків – 331 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 033 (+0),

крилаті ракети – 1 845 (+1),

кораблі /катери – 23 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 064 (+20),

спеціальна техніка – 1 425 (+5).



Втрати Росія станом на 26 січня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Також у Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по 1 важливій цілі противника.

Яка ситуація на фронті