Від 24 лютого 2022 року втрати російської армії вже сягають 380 600 особового складу. Ця кількість може бути значно більшою, адже підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів дуже складно в умовах активних бойових дій.
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Актуальна статистика втрат
Російська армія за майже 2 роки повномасштабної війни втратила:
- особового складу – близько 380 600 (+990) осіб,
- танків – 6 265 (+8),
- бойових броньованих машин – 11 637 (+16),
- артилерійських систем – 9 082 (+15),
- РСЗВ – 972 (+0),
- засоби ППО – 660 (+0),
- літаків – 331 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 033 (+0),
- крилаті ракети – 1 845 (+1),
- кораблі /катери – 23 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 064 (+20),
- спеціальна техніка – 1 425 (+5).
Втрати Росія станом на 26 січня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Також у Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по 1 важливій цілі противника.
Яка ситуація на фронті
- Ворог не полишає спроб захопити українські території. Так, протягом доби відбулося 82 бойових зіткнення на фронті.
- Запеклі бої точаться на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Найбільше атак ворога в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" – біля Авдіївки та Мар'їнки.
- Так, на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 16 російських атак. Біля Мар'їнки ворог також посилив тиск і протягом доби ЗСУ відбили 25 ворожих штурмів.
- На Запорізькому напрямку окупанти не полишають спроб відбити українські позиції поблизу Роботиного, однак успіху не мають.
- На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують дії щодо розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра. На цій ділянці ворог не зважає на втрати й безрезультатно штурмує українські позиції.