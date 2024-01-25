Окупанти стверджують, що по військовій частині вдарили ракетами HIMARS.

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Могли загинути десятки окупантів

Так, російські телеграм-канали розповідають, що вчора приблизно о 15:00 у тимчасово окупованому Іловайську пролунали вибухи. Згодом вони повідомили, що ЗСУ атакували військову частину у районі селища Покровка.

За даними росіян, внаслідок удару загинули 24 військовослужбовців. Також ще чотири отримали поранення.

Місцеві джерела зазначають, що Україна нібито вдарила по скупченню операторів безпілотників.

Один з окупантів розповів, що могло стати причиною атаки. За його словами, начальник курсів проєкту "Судний день" розіслав через бот невідомим людям координати, куди приїздити на підготовку. Після цього по військовій частині прилетіли HIMARS.

Слід зауважити, що офіційно ні російська, ні українська сторони не підтверджували удар по операторах FPV в Іловайську.

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