Про це 24 Каналу сказав заступник голови Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він пояснив, на кого розрахована пропаганда та яка мета таких заяв.
Зверніть увагу У росіян нема іншого виходу: як може змінитися ситуація на лівобережжі Херсонщини
"Творіння" хворої уяви
Слова Сальдо про повторне захоплення правобережжя Херсонщини – далеко не перша його вигадка. Мета інформаційних вкидів російського пропагандиста – посіяти паніку в Херсоні та на правому березі Херсонської області.
Однак всі спроби загарбників марні, тому що люди бачать реальну ситуацію й те, що навіть чисельні атаки на окупованому лівому березі в Кринках не дають армії Росії жодних результатів й Збройні Сили України продовжують утримувати позиції.
На цьому фоні слова про те, що нібито російська окупаційна армія збирається форсувати Дніпро й захоплювати Херсон та правобережжя, звучать як суцільна маячня,
– мовив Хлань.
Росіяни вважають, що у такий спосіб порушують спокій людей на правобережній частині Херсонщини й підігрівають це ще й постійними обстрілами. Крім цього, такими заявами Росія намагається "посіяти спокій" на окупованій лівобережній частині Херсонщини.
"Подібні нісенітниці Сальдо казав не тільки про Херсон, а й про Миколаїв, Одесу. Періодично хвора уява видає все нові й нові місця, які Росія буде захоплювати. Але це все маячна, яка має пропагандистську мету", – додав заступник голови Херсонської обласної ради.
Ситуація на Херсонщині
- Британська розвідка зазначила, що російські окупаційні війська, попри чисельну перевагу, не можуть витіснити українські сили у районі села Кринки, що на Херсонщині.
- Сили оборони ціною титанічних зусиль продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Херсонщини, завдаючи окупантам шалених втрат. Потужний тиск ЗСУ вже не витримують російські солдати. Загарбники вже навіть скаржаться й відкрито критикують своє військове керівництво.
- Злість через власну безпорадність на полі бою росіяни зганяють на цивільних. У ніч проти 26 січня окупанти атакували Херсон балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Загарбники влучили в дитсадок, зруйнували торговельний центр, пошкодили ще кілька житлових будинків.