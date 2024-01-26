Об этом 24 Каналу сказал заместитель председателя Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он объяснил, на кого рассчитана пропаганда и какая цель таких заявлений.

Обратите внимание У россиян нет другого выхода: как может измениться ситуация на левобережье Херсонщины

"Творение" больного воображения

Слова Сальдо о повторном захвате правобережья Херсонщины – далеко не первая его выдумка. Цель информационных вбросов российского пропагандиста – посеять панику в Херсоне и на правом берегу Херсонской области.

Однако все попытки захватчиков напрасны, потому что люди видят реальную ситуацию и то, что даже многочисленные атаки на оккупированном левом берегу в Крынках не дают армии России никаких результатов и Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать позиции.

На этом фоне слова о том, что якобы российская оккупационная армия собирается форсировать Днепр и захватывать Херсон и правобережье, звучат как сплошной бред,

– сказал Хлань.

Россияне считают, что таким образом нарушают покой людей на правобережной части Херсонщины и подогревают это еще и постоянными обстрелами. Кроме этого, такими заявлениями Россия пытается "посеять спокойствие" на оккупированной левобережной части Херсонщины.

"Подобные глупости Сальдо говорил не только о Херсоне, но и о Николаеве, Одессе. Периодически больное воображение выдает все новые и новые места, которые Россия будет захватывать. Но это все бред, который имеет пропагандистскую цель", – добавил заместитель председателя Херсонского областного совета.

Ситуация на Херсонщине