Так, во время оккупации Киевской области четверо российских военнослужащих систематически издевались над гражданскими.

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Похищали людей и держали в застенках

Следствие установило, что оккупанты совершали массовые репрессии против жителей населенных пунктов Броварского и Бучанского районов в течение февраля – марта 2022 года.

Кто эти четверо военных преступников

майор Александр Васильев – помощник командира 15-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России;

️майор Алексей Булгаков – командир мотострелковой роты этой же воинской части России;

️младший лейтенант Георгий Раднатаров – командир разведывательной роты 37-й отдельной мотострелковой бригады страны-агрессора;

рядовой Дугар Шожоев – военнослужащий 5-й отдельной танковой бригады России.

Российские военные массово похищали людей и заключали в созданных застенках.

Какие жестокости совершили оккупанты

Известно, что в селе Богдановка Булгаков, Васильев и Шожоев вывезли местного жителя в застенки, которую они обустроили в школе. Пострадавшего били палками, тушили окурки на его теле и угрожали убийством.

Таким образом россияне хотели выбить у мужчины признание в том, что он – партизан.

Четвертый фигурант дела – Раднатаров – пытал жителя Бучи. Он связал ему руки и надел на голову мешок. После поставил жертву к стенке и несколько раз имитировал расстрел.

Затем оккупант снял с мужчины мешок и угрожал ампутировать ему ногу топором или перерезать горло.

Однако эти пытки не сломили украинца. Он не принял предложение захватчиков сотрудничать.

После издевательств оккупант бросил раненого посреди улицы.

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