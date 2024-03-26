Окрім того, окупанти масово депортують неповнолітніх у Росію, щоб перекрити втрати у війні. Про це мовиться в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу "Розлучає, викрадає та вбиває․ Як Росія роками будувала систему геноциду українських дітей".

Важливо "Гітлер'югенд" у дії: на початку вторгнення більшість підрозділів на Донбасі складали студенти

Депортація дітей заповнює російські втрати

Росія масово викрадає дітей з тимчасово окупованих територій. Деяким з них – уже виповнилося 18 років. Їх ретельно обробили пропагандою, а також Кремль пропонує їм квартири гроші й безоплатне навчання. Москва заявляє про плани вивезти на свою територію до 700 тисяч дітей, і такі дії ворога поповнюють російський генофонд. У майбутньому українські діти можуть бути новим мобілізаційним резервом для кремлівських воєн.

Окрім того, ворог не приховує свого підходу до викрадення дітей, але намагається зробити все, щоб Україна не змогла їх повернути. Публічно Путін заявляє, що Росія готова повертати неповнолітніх у випадку, якщо десь на нашій території є їх законні представники. Для цього потрібно лише довести, що та чи інша дитина дійсно перебуває у них, і домовитися про її передачу батькам чи опікунам. Зробити це на практиці неймовірно складно.

Стратегія Росії полягає в тому, щоб казати, що такої кількості дітей, яку зафіксувала Україна, на території Росії, немає. Вони заявляють про якісь цифри "врятованих", але не визнають їх перебування до того моменту, коли Київ припре росіян доказами. То ж ми закликаємо батьків або законних представників звертатись до органів Нацполу, вносити відповідні дані. Ми готові надати всю допомогу, яка потрібна. Але ще хотів би наголосити, що дуже значна кількість дітей, які перебувають на території Росії, є статусними. Тобто це діти, які перебували у дитячих будинках. Тут ситуація зовсім інша, особливо якщо йдеться про депортацію тих, хто був на окупованому з 2014 року Донбасі, оскільки їх представників або геть нема, або вони перебувають у містах, які Росія анексувала,

– наголосив Представник Уповноваженого ВР з прав людини.

Ба більше, пропагандисти настільки піддають впливу неповнолітніх, що ті інколи й самі не хочуть повертатися в Україну. Схожа ситуація й на тимчасово окупованих територіях, де опікуни неповнолітніх стали підтримувати "русскій мір", а дітей тепер не хочуть повертати батькам, які знаходяться в Україні. В Офісі Уповноваженого ВР з прав людини розповіли, що, до прикладу, у Маріуполі бабуся не хоче віддавати онучку рідній матері, бо та служить у ЗСУ.

Ордер на арешт Путіна, який видали саме й через викрадення дітей, не зупиняє депортації. За час повномасштабної війни Росія вже викрала тисячі українських дітей, на повернення яких необхідні десятки років.

Зверніть увагу! Згідно з інформацією Офісу генпрокурора, Росія від 24 лютого 2022 року викрала 19 546 українських дітей. Ця цифра може бути значно більшою, адже багато випадків можуть бути не зареєстровані.