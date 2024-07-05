Пропагандисты показали на ТВ ролик, как оккупант убивает побратима, назвав их украинцами

Российские пропагандисты в прямом эфире показали видео, на котором россиянин убивает своего собрата. Последний был ранен, однако российский солдат даже не подумал его спасать.

На российском пропагандистском канале заявили, что якобы на видео украинцы. Однако ролик от 22 июня россияне взяли из украинского телеграмм-канала russia no context, а впоследствии его опубликовал журналист Юрий Бутусов, отметив, что это кадры из Роботино Запорожской области.

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Что известно о циничном обмане оккупантов

Российские пропагандисты заявили, что якобы на кадрах украинские военные. Мол, один убивает другого бойца, который ранен.

Пропагандисты при этом обрезали источник видео, которое взяли с украинского телеграм-канала.

Кадры пропагандистов, где они обрезали видео и солгали: смотрите видео

Кадры, на которых видно источник видео и российского солдата, который убивает собрата

(Осторожно! Видео содержит жестокие кадры, 18+)

Причем, если взглянуть на видео лучшего качества, чем показали пропагандисты, то там таки видно россиян.



Россияне убивают своих раненых на фронте / Скриншот с видео

В телеграм-канале russia no context написали, что у российского оккупанта прилетел дрон и он попросил сослуживца добить его.

Побратим без раздумий стреляет в голову. И идет себе дальше... Он даже не пытается осмотреть раненого, оценить серьезность ранений (вероятно, они очень серьезные, но все же). Видимо, они оба подсознательно понимают, что это бессмысленно, потому что ни о какой эвакуации и речи не идет,

– объяснили в нашем телеграм-канале.

Украинский журналист Денис Казанский заявил, что россияне действительно показали у себя по ТВ, как один российский солдат добивает другого и издевались над своими просто ради эффектной картинки.

"Вся Россия радуется и хохочет над страданиями своих военных. Только представьте глубину морального падения этих извергов", – добавил журналист.

Кроме того, в украинском телеграм-канале уточнили, что видео снято возле Роботино Запорожской области. На видео видно, как россияне убегают в сторону украинских позиций.