Пропагандисти показали на ТБ ролик, як окупант вбиває побратима, назвавши їх українцями

Російські пропагандисти в прямому ефірі показали відео, на якому росіянин вбиває свого побратима. Останній був поранений, проте російський солдат навіть не подумав його рятувати.

На російському пропагандистському каналі заявили, що нібито на відео українці. Проте ролик від 22 червня росіяни взяли з українського телеграм-каналу russia no context, а згодом його опублікував журналіст Юрій Бутусов, зазначивши, що це кадри з Роботиного Запорізької області.

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Що відомо про цинічний обман окупантів

Російські пропагандисти заявили, що нібито на кадрах українські військові. Мовляв, один вбиває іншого бійця, який поранений.

Пропагандисти при цьому обрізали джерело відео, яке взяли з українського телеграм-каналу.

Кадри пропагандистів, де вони обрізали відео та збрехали: дивіться відео

Кадри, на яких видно джерело відео та російського солдата, який вбиває побратима

(Обережно! Відео містить жорстокі кадри, 18+)

Причому, якщо поглянути на відео кращої якості, аніж показали пропагандисти, то там таки видно росіян.



Росіяни вбивають своїх поранених на фронті / Скриншот з відео

У телеграм-каналі russia no context написали, що в російського окупанта прилетів дрон й він попросив товариша по службі добити його.

Побратим без роздумів стріляє в голову. І йде собі далі… Він навіть не намагається оглянути пораненого, оцінити серйозність поранень (ймовірно, вони дуже серйозні, але все ж таки). Мабуть, вони обидва підсвідомо розуміють, що це безглуздо, бо ні про яку евакуацію і не йдеться,

– пояснили в нашому телеграм-каналі.

Український журналіст Денис Казанський заявив, що росіяни справді показали у себе по ТБ, як один російський солдат добиває іншого і знущалися зі своїх просто заради ефектної картинки.

"Вся Росія радіє і регоче над стражданнями своїх військових. Тільки уявіть глибину морального падіння цих нелюдів", – додав журналіст.

Окрім того, в українському телеграм-каналі уточнили, що відео зняте біля Роботиного Запорізької області. На відео видно, як росіяни тікають в сторону українських позицій.