Взяли в плен 15 оккупантов в Волчанске: 57 отдельная мотопехотная бригада показала видео

Бойцы батальона "Шквал" 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко показали видео, как в результате штурма здания взяли в плен 15 оккупантов в Волчанске.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на публикацию на странице бригады в фейсбук. Соответствующее видео опубликовали в пятницу, 1 ноября.

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Бойцы взяли в плен 15 россиян в Волчанске

Как отметили военные, в результате штурма они провели зачистку одного из почти разрушенных зданий в Волчанске.

Известно, что одного оккупанта ликвидировали, еще 15 – взяли в плен.

Бойцы поделились кадрами штурма.

Как бойцы взяли в плен 15 оккупантов: смотрите видео