Взяли у полон 15 окупантів у Вовчанську: 57 окрема мотопіхотна бригада показала відео
2 листопада 2024, 13:26Читать новость на русском
Бійці батальйону "Шквал" 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка показали відео, як внаслідок штурму будівлі взяли у полон 15 окупантів у Вовчанську.
Про це пише 24 Канал з посиланням на публікацію на сторінці бригади у фейсбук. Відповідне відео опублікували у п'ятницю, 1 листопада.
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Бійці взяли у полон 15 росіян у Вовчанську
Як зазначили військові, внаслідок штурму вони провели зачистку однієї із майже зруйнованих будівель у Вовчанську.
Відомо, що одного окупанта ліквідували, ще 15 – взяли у полон.
Бійці поділилися кадрами штурму.
Як бійці взяли у полон 15 окупантів: дивіться відео