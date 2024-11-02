Взяли у полон 15 окупантів у Вовчанську: 57 окрема мотопіхотна бригада показала відео

Бійці батальйону "Шквал" 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка показали відео, як внаслідок штурму будівлі взяли у полон 15 окупантів у Вовчанську.

Про це пише 24 Канал з посиланням на публікацію на сторінці бригади у фейсбук. Відповідне відео опублікували у п'ятницю, 1 листопада.

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Бійці взяли у полон 15 росіян у Вовчанську

Як зазначили військові, внаслідок штурму вони провели зачистку однієї із майже зруйнованих будівель у Вовчанську.

Відомо, що одного окупанта ліквідували, ще 15 – взяли у полон.

Бійці поділилися кадрами штурму.

Як бійці взяли у полон 15 окупантів: дивіться відео