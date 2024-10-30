Саме там наші Сили оборони відбили штурм солдатів країни-агресорки. Бійцям ЗСУ вдалося знищити не одного російського вояку.

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ЗСУ відбили штурм ворога на Покровському напрямку

Бійці 5 окремої штурмової Київської бригади відбили штурм окупантів на Покровському напрямку.

В пресслужбі бригади зазначили, що противник намагався просунутися вздовж посадки, але "наші воїни тримають оборону міцно та впевнено".

Артилерійські розрахунки та дронщики 5 ОШБр завдають точкових ударів по ворожих позиціях, знищуючи техніку та живу силу окупантів. Кожна атака ворога зустрічається безжальною вогневою відповіддю,

– ідеться в повідомленні.

Зверніть увагу! З етичних міркувань 24 Канал не може показати кадри, опубліковані 5 окремою штурмовою Київською бригадою. Їх можна переглянути за посиланням, однак варто зважати, що на відео чутливий контент. Не рекомендовано до перегляду людям із чутливою психікою та неповнолітнім, 18+.

Додамо, що ситуацію на Покровському напрямку в ефірі телемарафону прокоментував Сергій Окішев штаб сержант третьої категорії відділення комунікації 25 окремої повітряно-десантної бригади ЗСУ. За його словами, в смузі відповідальності їхньої бригади росіяни намагаються прорвати оборону, але "це тільки намагання".

Він вказав, що окупанти зараз менш активно використовують бронетехніку, здебільшого для підвезення особового складу.

Вони намагаються штурмувати здебільшого живою силою. Це невеликі групи, по декілька людей і штурмують хвилями,

– каже Сергій Окішев.

Російські війська намагаються просунутися по декілька разів на добу, але у них нічого не виходить. Наші десантники міцно стоять на позиціях та знищують окупантів, каже військовий.

Нагадаємо, що за даними Генштабу 30 жовтня 2024 року, на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 43 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Красний Яр, Селидове та Вишневе. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населеного пункту Промінь.