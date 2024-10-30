Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень. У Генштабі повідомили деталі, що відбувається на кожному напрямку фронту.

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Що відбувається на напрямках фронту

На Харківському напрямку відбулося 4 ворожих атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 22 атаки противника. ЗСУ відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Богуславки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворожі сили атакували 15 разів. Противник намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Греківка, Дружелюбівка, Чернещина, Новомихайлівка, Невське, Терни, Торське, Серебрянка та Ямполівка.

На Сіверському напрямку ворог 13 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку армія агресора 2 рази атакувала, у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 5 атак неподалік Торецька, та Щербинівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 43 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Красний Яр, Селидове та Вишневе. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населеного пункту Промінь.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку наші захисники відбили 42 атаки. Основні зусилля ворог прикладав у районах Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка, Катеринівка, Берестки, Іллінка та Трудове.

Де атакував ворог на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку ворожі сили здійснили 6 штурмів наших позицій неподалік Новоукраїнки, Ясної Поляни та Шахтарського. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Придніпровському напрямку російські окупанти атакували наші позиції 4 рази. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

У Генштабі ЗСУ додали, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. Там наголосили, що триває операція у Курській області.