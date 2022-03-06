Оккупанты не пропускают через блокпосты жизненно необходимые лекарства, – Ляшко

Российские боевики не пропускают через блокпосты на временно захваченные территории жизненно необходимые для пациентов лекарства.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, крайне необходим гуманитарный коридор, чтобы доставить инсулин, гипотензивные средства, препараты для диализа.

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Наиболее критична доставка препаратов на территорию, где оккупанты не позволяют нам проехать через их блокпосты. Поскольку они обстреливают наши скорые, обстреливают наши машины, которые транспортируют лекарства,

– сказал глава Минздрава.

Но добавил, что медикам крайне необходим гуманитарный коридор, чтобы доставить инсулин, гипотензивные средства, препараты для диализа.

Это то, без чего люди не могут прожить, – объяснил министр.

Оккупант нарушил режим тишины

Российский агрессор подло срывает эвакуацию гражданских людей из Мариуполя. Стороны договорились о гуманитарном коридоре, но оккупант начал обстрел.

К слову, оккупант нарушает все нормы морали и человечности – обстреливают даже скорые с медиками.

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