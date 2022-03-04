Об одном из циничных преступлений россиян рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он опубликовал фото обстрелянной кареты скорой помощи.

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По его словам, инцидент произошел на дороге Сумы – Киев.

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Российская армия нарушила все законы войны / Фото телеграм-канала Дмитрия Живицкого​

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Захватчики атаковали скорую помощь​ / Фото телеграм-канала Дмитрия Живицкого​

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Инцидент произошел на дороге Сумы – Киев​ / Фото телеграм-канала Дмитрия Живицкого​

ВСУ

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