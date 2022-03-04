Про один із цинічних злочинів росіян розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Він опублікував фото обстріляної карети швидкої допомоги.
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За його словами, інцидент трапився на дорозі Суми – Київ.
Російська армія порушила всі закони війни / Фото телеграм-каналу Дмитра Живицького
Загарбники атакували швидку допомогу / Фото телеграм-каналу Дмитра Живицького
Інцидент трапився на дорозі Суми – Київ / Фото телеграм-каналу Дмитра Живицького
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