Городской глава Житомира отметил, что 4 марта около девяти часов утра в Житомире раздался взрыв. Оккупанты снова обстреляли гражданскую инфраструктуру и попали в школу.

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Фактически разрушено полшколы. Идут спасательные работы, информация о жертвах и пострадавших уточняется,

– заявил Сергей Сухомлин.

Видео последствий попадания ракеты в 25 школу Житомира:

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