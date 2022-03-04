Городской глава Житомира отметил, что 4 марта около девяти часов утра в Житомире раздался взрыв. Оккупанты снова обстреляли гражданскую инфраструктуру и попали в школу.
Читайте также План эвакуации с ЗАЭС готов, работает только один энергоблок
Фактически разрушено полшколы. Идут спасательные работы, информация о жертвах и пострадавших уточняется,
– заявил Сергей Сухомлин.
Видео последствий попадания ракеты в 25 школу Житомира:
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!