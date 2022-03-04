Об этом в телефонном разговоре с ВСУ отметил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
Важно Пожар на ЗАЭС был полностью ликвидирован
В настоящее время работает один энергоблок из шести. Персонал ЗАЭС контролирует состояние энергоблоков и следит за безопасностью.
В настоящее время площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации. По всей территории Запорожской области ситуация напряженная и сложная,
– пишут в ЗОВА.
Действия русских оккупационных войск – прямое нарушение Гаагской и Женевской конвенции.
Что произошло на Запорожской АЭС
- Запорожскую АЭС 4 марта непрерывно обстреливали российские захватчики.
- Снаряд попал в энергоблок. Из-за этого возник пожар.
- Пожарные не могли попасть на территорию АЭС из-за постоянных атак россиян. Территорию АЭС также пытались заминировать кадыровцы.
- Однако работникам ГСЧС удалось ликвидировать огонь.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!