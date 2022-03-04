Про це в телефонній розмові з ЗСУ зазначив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Важливо Пожежу на ЗАЕС повністю ліквідували

Наразі працює один енергоблок із шести. Персонал ЗАЕС контролює стан енергоблоків та слідкує за безпекою.

Наразі майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації. По всій території Запорізької області, ситуація напружена і складна,

– пишуть в ЗОВА.

Дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької і Женевської конвенції.

Що сталося на Запорізькій АЕС

Запорізьку АЕС 4 березня безперервно обстрілювали російські загарбники.

Снаряд влучив в енергоблок. Через це виникла пожежа.

Вогнеборці не могли потрапити на територію АЕС через постійні атаки росіян. Територію АЕС також намагалися замінувати кадирівці.

Однак працівникам ДСНС таки вдалося ліквідувати вогонь.

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