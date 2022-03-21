Оккупанты незаконно вывезли на территорию Россию 2389 детей, – МИД

19 марта российские оккупационные войска незаконно вывезли на территорию Российской Федерации 2389 детей, находившихся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Вывоз детей является незаконным

В МИД сообщили, что такие действия являются грубым нарушением международного права, в частности, международного гуманитарного права.

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У принудительного перемещения гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, есть признаки похищения,

– говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что разрушая дома и убивая родителей, Россия лишает украинских детей родительской опеки, подвергает их жизни опасности на территории России.

В ведомстве призвали международное сообщество немедленно отреагировать на незаконный вывоз детей и усилить давление на Россию, чтобы вынудить ее прекратить варварскую войну против украинского народа.

Россия ответит за все преступления

Следует заметить, что похищение детей, как и сотни других фактов преступлений российскими оккупантами против украинцев, тщательно документируются правоохранительными органами.

Следовательно, виновные в этих преступлениях будут привлечены к ответственности.

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