Окупанти незаконно вивезли на територію Росію 2389 дітей, – МЗС

19 березня російські окупаційні війська незаконно вивезли на територію Російської Федерації 2389 дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Вивезення дітей є незаконним

У МЗС повідомили, що такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права.

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Примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення,

– йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що руйнуючи будинки та вбиваючи батьків, Росія позбавляє українських дітей батьківської опіки, наражає їхні життя на небезпеку на території Росії.

У відомстві закликали міжнародну спільноту негайно відреагувати на незаконне вивезення дітей та посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу.

Росія відповість за усі злочини

Варто зауважити, що викрадення дітей, як і сотні інших фактів злочинів російськими окупантами проти українців, ретельно документуються правоохоронними органами.

Тож, винні в цих злочинах будуть притягнуті до відповідальності.

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