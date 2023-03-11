Оккупанты обстреляли Херсон: в городе на Николаевском шоссе погибли люди

Российские оккупанты 11 марта в очередной раз цинично обстреляли город Херсон. Есть погибшие и пострадавшие.

В частности, в результате попадания российского снаряда возле супермаркета погибли трое мирных жителей. Информация о пострадавших уточняется.

Читайте также Пускали на дно "Москву": украинские бойцы под Херсоном эффектно уничтожили российский ЗРК "Оса"

Спасатели, медики и полицейские уже работают на месте обстрела

В обеденное время субботы, 11 марта, российские войска вновь открыли огонь по Херсону. Сначала передавали, что на Николаевском шоссе обломки боеприпасов травмировали 2 человека.

Впоследствии Александр Толоконников, начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА, в прямом эфире сообщил, что количество раненых людей увеличилось до 3 человек.

Речь идет о мужчинах в возрасте 47 и 65 лет и 74-летней женщине. Пострадавших доставили в больницу и госпитализировали.

Кроме того, известно о трех погибших. На месте попадания загорелся автомобиль, работа экстренных служб продолжается – на Николаевском шоссе работают спасатели, медики и полицейские.

Оккупанты убили гражданских в Херсоне / Фото Андрея Ермака

Также российский снаряд повредил предприятие, где был припаркован коммунальный транспорт. Повреждены 5 автобусов. На той локации пострадавших нет,

– добавил Александр Толоконников.

Прокуратура начала досудебное расследование против преступных действий оккупантов

Оккупанты в который раз нарушили законы и обычаи войны. Прокуратура открыла соответствующее уголовное производство по факту преступных действий российских войск, соединенных с умышленным убийством.

Россияне совершают военные преступления в Херсоне / Фото Андрея Ермака

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора. Правоохранители пытаются узнать количество раненых лиц, однако обстрелы города продолжаются.

Стало известно, что оккупанты также повредили гражданскую инфраструктуру. Прокуроры занимаются документацией военных преступлений России.

Россияне снова совершили террористический акт в Херсоне / Фото Офиса Генпрокурора (18+)

Обратите внимание Дроны приводят артиллерию на гражданских: херсонский активист рассказал о новых преступлениях россиян

Ранее оккупанты ударили по остановке города: что об этом известно

Утром 9 марта россияне нанесли ракетный удар по Херсону. Они попали в остановку общественного транспорта на площади Корабельной, где в то время находились люди.

К сожалению, не обошлось без жертв – погибли 3 человека. Двое из них – мужчина и женщина, которые были непосредственно на остановке.

Кроме того, от обломка попавшей в киоск ракеты умерла еще одна женщина. На месте, куда попала вражеская ракета, осталось только пожарище.

Заметим, что россияне сознательно стреляют по жилым кварталам Херсона и убивают мирных людей. Оккупанты постоянно нарушают законы и обычаи войны и должны понести наказание за совершенные ими преступления.

приносит искренние соболезнования семьям и знакомым погибших от российских атак людей.