Террористы обстреляли Херсон утром 9 марта. Они попали в остановку общественного транспорта.
Важно Враг совершил 81 пуск: Воздушные силы сбили 34 ракеты и 4 беспилотника
Что известно об обстреле Херсона
Как рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак, российские оккупанты утром обстреляли Херсон. Попали, в частности, в остановку общественного транспорта.
В результате циничного обстрела погибли 3 человека.
Оккупанты обстреляли Херсон / фото Андрея Ермака
Россияне попали в остановку общественного транспорта / фото Андрея Ермака
Массированный обстрел Украины 9 марта: все, что известно
- Оккупанты осуществили 81 пуск ракет разного базирования. Силы ПВО из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожили 34 крылатых ракет, а также 4 дрона-камикадзе.
- Известно, что 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.
- На массированную ракетную атаку отреагировал президент Владимир Зеленский. Украинский лидер выразил свои соболезнования родным погибших.
- В Золочевском районе Львовской области вражеская ракета упала в жилой зоне. Известно, что число погибших выросло до пяти человек.
- В Ивано-Франковской области есть попадание по энергообъекту.
- На территории Подгаецкой общины в Тернопольской области зафиксировано падение обломков ракеты. Взрывом повреждено 5 домов, один из которых жилой.
- В Запорожской области пять ракет, предварительно С-300, попали в один из объектов критической инфраструктуры.
- Два человека пострадали в результате взрыва в Святошинском районе Киева. Их госпитализировали, чтобы оказать необходимую медицинскую помощь.
- Также в результате взрыва 5 автомобилей полностью уничтожены и еще 15 повреждены. Кроме этого, повреждены фасады находящихся рядом домов. В полиции уже показали жуткие последствия прилетов.
- Наталья Гуменюк сообщила, что враг распределил ракеты на две волны, а также пытался отвлечь украинскую ПВО.
- Так, 9 ракет сбили над Николаевщиной, над Одесской областью – уничтожили 6 ракет и один беспилотник. Также 2 ракеты ликвидировали над Херсонщиной.