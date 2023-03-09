Терористи обстріляли Херсон зранку 9 березня. Вони влучили у зупинку громадського транспорту.
Важливо Ворог здійснив 81 пуск: Повітряні сили збили 34 ракети та 4 безпілотники
Що відомо про обстріл Херсона
Як розповів очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, російські окупанти зранку обстріляли Херсон. Влучили, зокрема, у зупинку громадського транспорту.
Внаслідок цинічного обстрілу загинуло 3 осіб.
Окупанти обстріляли Херсон / фото Андрія Єрмака
Росіяни влучили у зупинку громадського транспорту / фото Андрія Єрмака
Масований обстріл України 9 березня: все, що відомо
- Окупанти здійснили 81 пуск ракет різного базування. Сили ППО із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" знищили 34 крилаті ракети, а також 4 дрони-камікадзе.
- Відомо, що 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.
- На масовану ракетну атаку відреагував президент Володимир Зеленський. Український лідер висловив свої співчуття рідним загиблих.
- У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. Відомо, що кількість загиблих зросла до п'яти.
- На Івано-Франківщині є влучання по енергооб'єкту.
- На території Підгаєцької громади на Тернопільщині зафіксовано падіння уламків ракети. Вибухом пошкоджено 5 будівель, одна з яких житлова.
- У Запорізькій області 5 ракет, попередньо С-300, влучили в один з об'єктів критичної інфраструктури.
- Двоє людей постраждали внаслідок вибуху у Святошинському районі Києва. Їх госпіталізували, щоб надати необхідну медичну допомогу.
- Також внаслідок вибуху 5 автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено. Окрім цього, пошкоджені фасади будинків, які знаходяться поряд. У поліції вже показали моторошні наслідки прильотів.
- Наталія Гуменюк повідомила, що ворог розподілив ракети на дві хвилі, а також намагався відволікати українську ППО.
- Так, 9 ракет збили над Миколаївщиною, над Одещиною – знищили 6 ракет і один безпілотник. Також 2 ракети ліквідували над Херсонщиною.