Оккупанты обстреляли Корабельный район Николаева: количество раненых выросло вдвое

Оккупанты днем 5 августа нанесли кровавый удар по Николаеву, в результате чего пострадали по меньшей мере 22 человека. Среди пострадавших есть дети.

Из-за обстрела Николаева в тяжелом состоянии 14-летний парень

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что из-за обстрела Корабельного района известно о 22 раненых. Среди раненых 14-летний парень, в момент атаки российских террористов находился у входа в церковь.

Кстати В Николаевской области оккупированы 5% населенных пунктов: Ким объяснил, почему уменьшилось количество обстрелов

По предварительной информации, парень получил ранения в результате разрыва кассетных боеприпасов. Анна Замазеева отметила, что подросток в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.

У парня политравмы и минно-взрывное ранение головы, бедра и брюшной полости.

Как отметила Замазеева, в результате обстрела повреждены жилые дома, в том числе многоэтажки.

В результате обстрела Николаева есть жертвы

Об обстреле Николаева информировал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Кроме раненых, Ким информировал о том, что в результате обстрела оккупантов есть погибшие.

Известно, что российские захватчики открыли огонь по Николаеву из Херсонской области.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что площадь поражения в Корабельном районе очень велика. Пострадали как частные дома, так и многоэтажки. Возникли пожары, есть значительные разрушения и жертвы.

россия не прекращает обстреливать Николаев

оккупанты ежедневно обстреливают Николаев. В ночь на 5 августа войска врага атаковали Корабельный район. Целью неприятеля стал частный дом.

Мощные взрывы в Николаеве прогремели около 4 утра и после 6 часов. Из-за обстрелов из "Смерчей" были повреждены жилые дома.

В ночь на 4 августа оккупанты также обстреляли село Явкино Баштанской общины.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким информировал, что враг уже два дня не стрелять ракетами С-300, ведь ВСУ уничтожили 4 пусковые установки россиян.

Узнайте больше – детали обстрела Николаева: смотрите видео