россияне оккупировали Снегиревку

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По словам Кима, россияне оккупировали Снегиревку и населенные пункты к югу от этого города.

Кстати Любого наступления на Николаев быть не может, говорим только об освобождении Херсона, – Хлань

В то же время Ким отметил, что боевые действия продолжаются на территории Херсонской области и добавил, что это южный фронт.


Карта войны в Николаевской области / Фото Liveuamap

ВСУ суммарно уничтожили уже 7 пусковых установок врага

Виталий Ким рассказал, что в Николаевской области продолжаются обстрелы. Но благодаря ВСУ уже два дня не было "прилетов" ракет С-300.

По словам Кима, вечером 4 августа подтвердили информацию, что ВСУ уничтожили 4 пусковые установки, которые терроризировали Николаев. Также Ким отметил, что до этого были уничтожены еще 3 пусковые установки кафиров.

Глава Николаевской ОВА отметил, что у россиян есть еще другие пусковые установки, но подчеркнул, что ВСУ уничтожат их, когда они выйдут на позиции.

В заключение Ким подтвердил, что уменьшение количества обстрелов связано с ударом ВСУ по пусковым установкам врага. Он рассказал, что знал об этом раньше, однако мог сказать, пока ВСУ об этом официально не сообщили.

Николаев страдает от обстрелов врага

Это важно – Николаев закроют на 2 дня: смотрите видео