О возможных планах врага захватить Николаев 24 канала рассказал военный территориальной обороны, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его мнению, такие заявления россиян являются лишь элементом информационно-психологической операции (ИПСО).

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Возможно ли наступление на Николаев

Хлань подчеркнул, что разговоры о наступлении на Николаев не имеют ничего общего с реальностью.

То, что они (россияне – 24 канал) готовят контрнаступление на Николаев – это абсолютный фейк. Какого-либо контрнаступления на Николаев быть не может. Наши вооруженные силы очень мощные. Мы можем говорить только об освобождении Херсона,

– сказал депутат Херсонского облсовета.

По его словам, единственная цель таких заявлений со стороны россиян – запугать украинцев и отвлечь внимание ВСУ от контрнаступления в Херсонской области.

Имеет ли враг ресурсы для атаки

Военный терробороны подчеркнул, что у захватчиков сейчас остро не хватает ресурсов. Все благодаря последовательной и точной работе ВСУ.

"3 августа в районе Чернобаевки был уничтожен 1 опорный пункт и 1 склад боеприпасов оккупантов. Также авиация нанесла авиаудары возле Благодатного и Правдино", – рассказал он.

Поэтому, по словам Хланя, заявления оккупантов о намерениях атаковать Николаев нереальны по 2 причинам.

У оккупантов нет сил и средств для никаких наступательных действий.

Благодаря ударам ВСУ по мостам в Херсоне логистические маршруты врага нарушены. россияне не могут подвозить на правобережье Днепра ни боеприпасы, ни военную технику.

Они даже не могут сейчас пополнить то, что уничтожают наши Вооруженные Силы,

– подчеркнул депутат Херсонского облсовета.

"Оккупантам нужно готовиться к бегству"

В то же время россияне продолжают терроризировать Николаев постоянными обстрелами.

"Они хаотично обстреливают Николаев, причем именно спальные районы, где живут мирные жители. Это ужасающие военные преступления российской федерации. Это единственное, на что они способны ", – отметил Хлань.

Он добавил, что нравственный дух россиян очень взорван.

Они видят, как "минусуются" их склады боекомплектов и по линии фронта, и в тылу. оккупанты понимают, что надолго здесь не задержатся. Что бы они ни говорили, им нужно готовиться к бегству из нашей земли,

– сказал депутат Херсонского облсовета.

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