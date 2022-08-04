Про ймовірні плани ворога захопити Миколаїв 24 каналу розповів військовий територіальної оборони, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. На його думку, такі заяви росіян – лише елемент інформаційно-психологічної операції (ІПСО).

Зверніть увагу Основні події відбудуться на півдні, перелом у війні розпочався, – військовий експерт

Чи можливий наступ на Миколаїв

Хлань наголосив, що розмови про наступ на Миколаїв не мають нічого спільного з реальністю.

Те, що вони (росіяни – 24 канал) готують контрнаступ на Миколаїв – це абсолютний фейк. Будь-якого контрнаступу на Миколаїв бути не може. Наші Збройні Сили дуже потужні. Ми можемо говорити тільки про звільнення Херсона,

– сказав депутат Херсонської облради.

За його словами, єдина мета таких заяв з боку росіян – залякати українців та відвернути увагу ЗСУ від контрнаступу на Херсонщині.

Чи має ворог ресурси для атаки

Військовий тероборони підкреслив, що у загарбників зараз гостро не вистачає ресурсів. Усе завдяки послідовній та точній роботі ЗСУ.

"3 серпня у районі Чорнобаївки було знищено 1 опорний пункт та 1 склад боєприпасів окупантів. Також авіація завдала авіаударів біля Благодатного і Правдино", – розповів він.

Тому, за словами Хланя, заяви окупантів про наміри атакувати Миколаїв нереальні з 2 причин.

У окупантів немає сил і засобів для жодних наступальних дій.

Завдяки ударам ЗСУ по мостах у Херсоні логістичні маршрути ворога порушені. росіяни не можуть підвозити на правобережжя Дніпра ані боєприпаси, ані військову техніку.

Вони навіть не можуть зараз поповнити те, що знищують наші Збройні Сили,

– наголосив депутат Херсонської облради.

"Окупантам треба готуватися до втечі"

Водночас росіяни продовжують тероризувати Миколаїв постійними обстрілами.

"Вони хаотично обстрілюють Миколаїв, причому саме спальні райони, де живуть мирні мешканці. Це жахливі воєнні злочини російської федерації. Це єдине, на що вони здатні", – зазначив Хлань.

Він додав, що моральний дух росіян дуже підірваний.

Вони бачать, як "мінусуються" їхні склади боєкомплектів і по лінії фронту, і в тилу. Окупанти розуміють, що надовго тут не затримаються. Що б вони не казали, їм треба готуватися до втечі з нашої землі,

– сказав депутат Херсонської облради.

Сергій Хлань розповів про брехню росіян: дивіться відео

Ситуація у Миколаєві: останні новини