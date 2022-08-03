Після ранкового обстрілу Миколаєва голова ОВА розповів про наслідки удару. Він також наголосив: необхідно знати наративи, з допомогою яких окупанти маніпулюють місцевими жителями.

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росіяни влучили у кінно-спортивну школу

російські війська поцілили у супермаркет у Миколаєві, а також прямо біля багатоповерхівки. Ціллю ворога стала і кінно-спортивна школа.

Я зрозумів. росіяни думають, що в нас тут загін кінний бандерівців готують,

– прокоментував цей удар Кім.

Головне, що росіяни хочуть спричинити цими обстрілами, це те, що начебто влада міста "не працює". Інший наратив – у регіоні, мовляв, катастрофа, черз що треба сідати за стіл перемовин з окупантами.

На миколаївців ця жорстокість не діє

Кім зауважив: ворог навмисне жорстоко обстрілює лікарні та зупинки громадського транспорту. Єдиний результат, який це викликає, миколаївці все більше ненавидять ворога.

Ми це все розуміємо, це на нас не працює. Ні на владу, ні на людей. Ми тримаємось та всіх їх знищимо,

– додав голова ОВА.

Кім запевнив, що ті, хто віддають злочинні накази, понесуть покарання. Ворогам, які сидять в окопах, голова ОВА порадив здаватись, адже так з'явиться шанс, що їх поміняють.

Наслідки обстрілу Миколаєва 3 серпня / Відео Кирила Тимошенка:

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Обстріл Миколаєва 3 серпня: коротко

Окупанти використали ракети з ЗРК С-300. Одна з них впала біля багатоповерхівки.

Інша 50 вщент знищила супермаркет. Після цього у місті спалахнули кілька пожеж.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Дізнайтесь у відео, що відбувається на фронті 3 серпня: