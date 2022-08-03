После утренних обстрелов Николаева председатель ОВА рассказал о последствиях удара. Он также подчеркнул: необходимо знать нарративы, с помощью которых оккупанты манипулируют местными жителями.
Тем временем Ночью ВСУ "отминусовали" 2 состава скопления оккупантов в Херсонской области, – Хлань
россияне попали в конно-спортивную школу
российские войска попали в супермаркет в Николаеве, а также прямо около многоэтажки. Целью неприятеля стала и конно-спортивная школа.
Я понял. россияне думают, что у нас здесь отряд конный бандеровцев готовят,
– прокомментировал этот удар Ким.
Главное, что россияне хотят вызвать эти обстрелы, это то, что якобы власти города "не работают". Другой нарратив – в регионе, мол, катастрофа, потому что надо садиться за стол переговоров с оккупантами.
На николаевцев эта жестокость не действует
Ким заметил: враг умышленно жестоко обстреливает больницы и остановки общественного транспорта. Единственный результат, который это вызывает, николаевцы все больше ненавидят врага.
Мы все это понимаем, это на нас не работает. Ни на власть, ни на людей. Мы держимся и всех их уничтожим,
– добавил глава ОВА.
Ким заверил, что отдающие преступные приказы понесут наказание. Врагам, сидящим в окопах, глава ОВА посоветовал сдаваться, ведь так появится шанс, что их поменяют.
Последствия обстрела Николаева 3 августа / Видео Кирилла Тимошенко:
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Обстрел Николаева 3 августа: коротко
- оккупанты использовали ракеты с ЗРК С-300. Одна из них упала около многоэтажки.
- Другая полностью уничтожила супермаркет. После этого в городе загорелись несколько пожаров.
- По предварительной информации, пострадавших нет.
Узнайте в видео, происходящем на фронте 3 августа: