После десятков неудачных штурмов и новых безумных потерь российские оккупанты додумались, что наступательные действия на Востоке – это просто продолжающаяся ликвидация их армии. Они решили перебросить часть подразделений на Юг и не только попытаться удержать захваченные территории, но и оккупировать новые.

Читайте также Жданов назвал два вероятных варианта развития событий на Юге

Будут ли наступать оккупанты на Юге

Внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил о том, что на правом берегу Днепра в Херсонской области россияне накопили силы и средства около трех армий. Впоследствии они могут получить приказ идти в наступление и захватывать новые территории.

По количеству там около 30 батальонных тактических групп. Столько же они бросали на Изюм и Северодонецк. 22 – 25 на правом берегу. Для увеличения этой группировки россиянам пришлось перебросить все силы ВДВ и еще несколько войск,

– рассказал Арестович.

Он добавил, что там несколько командных пунктов врага, и со временем в них прилетят HIMARS. Что касается плана врага, он хочет пойти на Кривой Рог и Николаев.

"Я хочу сразу всех предупредить, что можно не бояться, ничего у них не получится. Степень боеготовности тех войск – между скепсисом и ехидной насмешкой. Там нет штата, недостаток людей, морально-психологическое состояние солдат тоже низкое, проблемы с морально-техническим обеспечением", – заверил Арестович.

Смотрите также – где нашим героям удалось продвинуться: видео