росіяни окупували Снігурівку

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За словами Кіма, росіяни окупували Снігурівку та населені пункти на південь від цього міста.

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Водночас Кім зазначив, що бойові дії тривають на території Херсонської області та додав, що "це південний фронт".



Карта війни на Миколаївщині / Фото Liveuamap

ЗСУ сумарно знищили вже 7 пускових установок ворога

Віталій Кім розповів, що в Миколаївській області тривають обстріли. Але завдяки ЗСУ вже два дні не було "прильотів" ракет С-300

За словами Кіма, ввечері 4 серпня підтвердили інформацію, що ЗСУ знищили 4 пускові установки, які тероризували Миколаїв. Також Кім зазначив, що до цього було знищено ще 3 пускові установки окупантів.

Глава Миколаївської ОВА зауважив, що росіяни мають ще інші пускові установки, але наголосив, що ЗСУ знищать їх, коли вони вийдуть на позиції.

На завершення Кім підтвердив, що зменшення кількості обстрілів пов'язане з ударом ЗСУ по пускових установках ворога. Він розповів, що знав про це раніше, однак міг сказати, поки ЗСУ про це офіційно не повідомили.

Миколаїв потерпає від обстрілів ворога

російські військові щодня обстрілюють Миколаїв та Миколаївську область. У ніч проти 5 серпня війська ворога знову атакували Корабельний район Миколаєва. Ціллю ворога став приватний будинок.

Потужні вибухи в Миколаєві пролунали близько 4 ранку та після 6 години. Через обстріл зі "Смерчів" було пошкоджено житлові будинки.

У ніч проти 4 серпня окупанти також обстріли село Явкине Баштанської громади.

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