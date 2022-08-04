Ворог перекидає свої війська з двох причин. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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Чому ворог стягує свої сили на Південь

Ворог перекидає дуже великі сили на південь нашої країни. Зокрема понад 70 – 90% десантно-штурмових військ зараз перебувають безпосередньо на Півдні,

– зауважив радник Монастирського.

Першою причиною є те, що ворог після обстрілів Антонівського і Дар'ївського мостів почав дійсно розуміти можливість і наслідки контрнаступу на Півдні.

А друга полягає в тому, що путіну буде надзвичайно важко пояснити як їх "успішна операція" могла призвести до того, що українські сили почали звільняти окуповані території.

Ростислав Смірнов пояснив, якби наші Збройні Сили пішли на Південному напрямку, а росіяни не стягнули б туди війська, то їх просто взяли б в оперативне оточення. Тоді ворог зазнав би дуже великих втрат, як в особовому складі, так і у військовому озброєнні.

Якщо ми відріжемо їх через ці два мости, то їм буде дуже важко. Звичайно, є понтонні переправи, але відступати з такою кількістю техніки й людей буде надзвичайно важко. Тому ворог, звичайно, готується до цього,

– пояснив Ростислав Смірнов.

Він наголосив, ми маємо розуміти, що ворог може вдатися до певної стратегії та контрнаступальних дій. Але ЗСУ готуються до цього.

Ростислав Смірнов про війська росіян на Півдні: дивіться відео

Контрнаступ ЗСУ на Півдні: що відомо

На Херсонщині ЗСУ звільнили від окупантів вже 53 населені пункти. Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій. Він додав, що до повного звільнення військові проводять ще певні дії, зокрема мовиться про розмінування цих територій.

За даними Інституту з вивчення війни, окупанти взяли до уваги просування українських військових на Півдні України. Тепер вони працюють над створенням ударної групи в цьому регіоні, що запобігти контрнаступу ЗСУ та самим просунутися вперед.

Член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський розповів, що зараз ворог посилює угруповання на Криворізькому, Миколаївському та Запорізькому напрямках. Однак наголосив, що ЗСУ про все знають та контролюють ситуацію.

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