Про контрнаступ ЗСУ 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, попри жахливе забезпечення, управління та логістику на правому березі Херсонщини, окупанти продовжують посилювати війська в цьому регіоні.

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Це угруповання є загрозливим – його потрібно буде стримувати. Тому ЗСУ можуть перейти на певний час не в контрнаступ на цьому напрямку, а в оборону. Це станеться до того часу, поки потенціал ворожого угруповання вичерпається.

Просування ЗСУ можуть бути на інших напрямках

Коваленко наголошує, що не варто розглядати контрнаступ ЗСУ лише в контексті Херсонщини. Ситуація постійно змінюється.

Зараз загарбники послабили угруповання на низці напрямків – до прикладу, в Донецькій області. Звісно, вони намагаються демонструвати, що в них там достатньо ресурсів. Зокрема, поблизу Авдіївки. Але цей демонстративний потенціал також виснажиться.

Не потрібно забувати і про Харківську область. Останнім часом там збільшується сіра зона, на яку ЗСУ поки не заходять, але й окупанти починають відходити, бо їх постійно поливають снарядами. Коваленко припускає, що певні контрнаступальні дії можуть початися в Харківській області.

Експерт підкреслює – контрнаступальні дії можуть бути на різних напрямках в залежності від ситуації, що конкретно складається на фронті.

Коваленко про ситуацію на фронті та контрнаступ ЗСУ: дивіться відео

Що відбувається з контрнаступом ЗСУ