Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що мовиться лише про точкові дії. Про це він сказав в ефірі 24 каналу. До речі, дані аналітиків Інституту з вивчення війни свідчать про підготовку до контрнаступу ЗСУ на Півдні України.

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За його словами, якщо говорити про великий контрнаступ на усіх фронтах – він поки неможливий. Можна припускати, що це відбудеться лише на окремих напрямках.

Великого контрнаступу ЗСУ як такого не буде,

– сказав експерт.

Як він пояснив, ситуація постійно змінюється, а російські окупанти змінюють кількість своїх підрозділів на різних плацдармах та операційних зонах.

Тому у Генштабі Збройних Сил України повинні постійно переглядати сценарії своїх дій.

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Коли чекати контрнаступу