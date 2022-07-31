Про це в ефірі 24 каналу повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.
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Він зазначив, що вже завтра завершується липень й починається серпень. А це саме той місяць, який принесе зміни. Вони стосуватимуться абсолютно всього.
Це якраз місяць, коли ми відчуємо перші потоки ленд-лізу. Ми дійсно відчуємо перші прояви нашого контрнаступу,
– розповів Ростислав Смірнов.
"Я думаю, що це буде місяць достатньо великих перемін", – акцентував радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.
Що відомо про український контрнаступ
- Лише конкретні бойові дії покажуть, яким буде контрнаступ Збройних Сил України. Однак тактично він точно не буде схожий на те, як поводяться війська окупанта.
- Наші бійці ефективно використовують новітню зброю, яку надали іноземні партнери, аби підготуватися до контрнаступу. ЗСУ рішуче пошкодили щонайменше 3 мости через річку Дніпро, на які росія покладається для постачання зброї на території, що перебувають під її контролем. Про це розповіли британські розвідники.
- Українська армія або вже почала йти в контрнаступ або активно до нього готується. На це вказують одразу кілька фактів, а також заяв, які зроблені не лише в анонімній розмові з журналістами, а й публічно. До такого висновку дійшли експерти вашингтонського Інституту вивчення війни – ISW.
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