Про це в ефірі 24 каналу повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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Він зазначив, що вже завтра завершується липень й починається серпень. А це саме той місяць, який принесе зміни. Вони стосуватимуться абсолютно всього.

Це якраз місяць, коли ми відчуємо перші потоки ленд-лізу. Ми дійсно відчуємо перші прояви нашого контрнаступу,

– розповів Ростислав Смірнов.

"Я думаю, що це буде місяць достатньо великих перемін", – акцентував радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

Що відомо про український контрнаступ

Лише конкретні бойові дії покажуть, яким буде контрнаступ Збройних Сил України. Однак тактично він точно не буде схожий на те, як поводяться війська окупанта.

Наші бійці ефективно використовують новітню зброю, яку надали іноземні партнери, аби підготуватися до контрнаступу. ЗСУ рішуче пошкодили щонайменше 3 мости через річку Дніпро, на які росія покладається для постачання зброї на території, що перебувають під її контролем. Про це розповіли британські розвідники.

Українська армія або вже почала йти в контрнаступ або активно до нього готується. На це вказують одразу кілька фактів, а також заяв, які зроблені не лише в анонімній розмові з журналістами, а й публічно. До такого висновку дійшли експерти вашингтонського Інституту вивчення війни – ISW.

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