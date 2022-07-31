Об этом в эфире 24 канала сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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Он отметил, что уже завтра завершается июль и начинается август. А это именно тот месяц, который принесет перемены. Они будут касаться абсолютно всего.

Это как раз месяц, когда мы ощутим первые потоки ленд-лиза. Мы действительно почувствуем первые проявления нашего контрнаступления,

– рассказал Ростислав Смирнов.

"Я думаю, что это будет месяц достаточно больших перемен", – подчеркнул советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

Что известно об украинском контрнаступлении

Только конкретные боевые действия покажут, каким будет контрнаступление Вооруженных сил Украины. Однако тактически он точно не будет похож на то, как ведут себя войска оккупанта.

Наши бойцы эффективно используют новейшее оружие, предоставленное иностранными партнерами, чтобы подготовиться к контрнаступлению. ВСУ решительно повредили по меньшей мере 3 моста через реку Днепр, на которые россия полагается для поставки оружия на территории, находящиеся под его контролем. Об этом рассказали британские разведчики.

Украинская армия или уже начала идти в контрнаступление или активно к нему готовится. На это указывают сразу несколько фактов, а также заявлений, сделанных не только в анонимном разговоре с журналистами, но и публично. К такому выводу пришли специалисты вашингтонского Института исследования войны – ISW.

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