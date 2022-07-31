Об этом в эфире 24 канала сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.
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Он отметил, что уже завтра завершается июль и начинается август. А это именно тот месяц, который принесет перемены. Они будут касаться абсолютно всего.
Это как раз месяц, когда мы ощутим первые потоки ленд-лиза. Мы действительно почувствуем первые проявления нашего контрнаступления,
– рассказал Ростислав Смирнов.
"Я думаю, что это будет месяц достаточно больших перемен", – подчеркнул советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.
Что известно об украинском контрнаступлении
- Только конкретные боевые действия покажут, каким будет контрнаступление Вооруженных сил Украины. Однако тактически он точно не будет похож на то, как ведут себя войска оккупанта.
- Наши бойцы эффективно используют новейшее оружие, предоставленное иностранными партнерами, чтобы подготовиться к контрнаступлению. ВСУ решительно повредили по меньшей мере 3 моста через реку Днепр, на которые россия полагается для поставки оружия на территории, находящиеся под его контролем. Об этом рассказали британские разведчики.
- Украинская армия или уже начала идти в контрнаступление или активно к нему готовится. На это указывают сразу несколько фактов, а также заявлений, сделанных не только в анонимном разговоре с журналистами, но и публично. К такому выводу пришли специалисты вашингтонского Института исследования войны – ISW.
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